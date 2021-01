Catanzaro: contrasto allo spaccio di stupefacenti, due arresti per droga

30 Gennaio 2021 14:34

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria unitamente ai militari della Stazione di Catanzaro Gagliano e al personale del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia hanno eseguito una batteria di perquisizioni nella zona sud della città al fine di infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio del 27 Gennaio i Carabinieri della Stazione di Santa Maria unitamente ai militari della Stazione di Catanzaro Gagliano e al personale del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia hanno eseguito una batteria di perquisizioni nella zona sud della città al fine di infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Obiettivi dei carabinieri alcune abitazioni che, sulla base di accertamenti effettuati nelle scorse settimane, erano ritenute basi per lo spaccio nell’area.

All’esito dell’attività venivano tratti in arresto L.G. classe 1971 e R.M. classe 1989. L.G.,, incensurato, veniva trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di circa 600 grammi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana chiusi all’interno di un trolley. R.M., invece, veniva trovato in possesso di circa 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana e durante l’attività, i militari rinvenivano anche artifizi pirotecnici artigianali di cui è vietata la detenzione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Entrambi gli arrestati sono tati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari. Nella giornata di oggi, 29 gennaio, entrambi gli arresti sono stati convalidati.