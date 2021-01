14 Gennaio 2021 12:27

Catanzaro, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello scioglimento dell’ASP

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, non essendo ancora completata l’azione di recupero e risanamento dell’Azienda, ha deliberato la proroga dello scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro per un periodo di sei mesi. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.