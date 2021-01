Catania, euforia Tacopina: “Serie A in quattro anni e sogno lo Scudetto!”

17 Gennaio 2021 22:20

Euforico ed eccitato il nuovo patron del Catania Joe Tacopina che oggi ha svelato obiettivi e sogni del futuro coi colori rossoblu

Un fiume in piena! Giornata storica per Catania e il Catania. Oggi Joe Tacopina ha firmato il contratto preliminare per l’acquisizione del 100% delle quote del club e seguirà adesso il closing. Il nuovo proprietario ha assistito al vittorioso match del Massimino di questo pomeriggio contro il Foggia (QUI tutti i risultati e la classifica aggiornata) e non si è fatto mancare diversi passaggi sul futuro, tra obiettivi e sogni: “Questa trattativa stava andando avanti da tempo, sono molto contento. Sono stati due giorni speciali. Oggi è stato molto emozionante allo stadio, anche se mi sono mancati i tifosi – ha detto ai microfoni di Gianluca Di Marzio – Ho scelto Catania per molte ragioni, è un’opportunità meravigliosa. È una delle città più importanti in Italia, ha un passato importante in Serie A e poi mia madre è nata in Sicilia. Il nostro piano è di vincere la Serie C la prossima stagione, andare in B e provare a raggiungere subito la Serie A. Il sogno? Vincere lo Scudetto“.