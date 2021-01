1 Gennaio 2021 12:49

Castagna (Cia Sicilia): “buon lavoro al nuovo assessore Scilla con l’auspicio di continuare il fruttuoso confronto portato avanti dal suo predecessore”

La Presidente regionale di Cia Sicilia Rosa Giovanna Castagna esprime all’assessore regionale all’Agricoltura uscente Edy Bandiera un sincero ringraziamento per il lavoro fin qui svolto e per il fruttuoso confronto che ha portato spesso, nel legittimo rispetto dei ruoli, a proposte e soluzioni in linea con quanto atteso dal mondo agricolo. Al nuovo assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla augura buon lavoro auspicando un altrettanto fruttuoso confronto e una concreta idea di concertazione che sicuramente agevola la naturale dialettica fra le parti e porta all’ottenimento di risultati importanti.