Cassonetti, Messinaservizi: “rimozione in zona Blu area Centro avverrà prossima settimana ma gradualmente, perchè amministratori condominio non hanno collaborato per consegna mastelli e carrellati”

9 Gennaio 2021 13:42

Cassonetti, la nota di Messinaservizi

“Messinaservizi bene comune, a causa della non totale collaborazione da parte di alcuni amministratori di condomini, che hanno segnalato o richiesto solo dopo la nostra comunicazione di avvio del porta a porta, la consegna dei carrellati nell’Area Centro, ha deciso di andare incontro soprattutto alle utenze condominiali, così che la rimozione dei cassonetti per la zona Blu dell’area Centro, non avverrà tutta a partire dalla prossima settimana ma solo gradualmente e a certificazione di saturazione delle consegne dei kit in ogni micro zona di servizio. Da Viale Giostra fino a Via Palermo nella prossima settimana, a seguire fino al torrente Boccetta e per concludere la zona Blu subito dopo fino la Via Sant’agostino”. Lo afferma in una nota Messinaservizi.