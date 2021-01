29 Gennaio 2021 09:10

Tragedia familiare nella notte nel torinese: uccide la moglie e il figlio di 5 anni, poi tenta il suicidio lanciandosi dal balcone. La prima ipotesi: lei voleva lasciarlo

Tragedia nella notte a Carmagnola in provincia di Torino: un uomo di 39 anni, Alexandro Riccio, ha ucciso il figlio di 5 anni e la moglie, poi ha tentato di ammazzarsi lanciandosi dal balcone. Il 39enne p stato salvato dai carabinieri ed è ricoverato al Cto di Torino, non è in pericolo di vita. L’allarme nel cuore della notte è stato dato dai vicini svegliati dalle urla di una lite. Secondo una prima ipotesi lei voleva lasciarlo.