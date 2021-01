Capodanno, blitz della Polizia ad una festa clandestina con 126 ospiti: intercettati sul web e multati [VIDEO]

2 Gennaio 2021 11:30

Mentre gli italiani trascorrevano la notte di Capodanno in casa, un folto gruppo di persone ha festeggiato in un resort di lusso con brindisi, balli e dj set. Tutti rigorosamente senza mascherina

Baci, abbracci, brindisi e balli come se nulla fosse. Una festa in piena regola da ultimo dell’anno, in barba ai divieti dell’ultimo decreto legge, è andata in scena ieri sera in un resort di lusso di Padenghe sul Lago di Garda. “Abbiamo organizzato un pranzo che si è protratto a lungo per i nostri ospiti, qualcuno a causa di qualche bicchiere di troppo ha esagerato”, così si sarebbe giustificato ai microfoni dell’Ansa Ivan Favalli, direttore del resort bresciano dove a Capodanno, incuranti delle limitazioni anti-Covid, 126 ospiti hanno festeggiato con tanto di dj set e senza mascherine.

Le sanzioni hanno colpito con multe sostanziose tutti i partecipanti. La consapevolezza delle regole violate, qualcuno al resort sembrava avercelo stando al messaggio lasciato su tutti i tavoli, nel quale si chiedeva di non pubblicizzare sui social l’evento proprio per le normative che hanno costretto l’Italia a trascorrere la notte di San Silvestro all’interno delle proprie abitazioni e senza poter uscire a causa del coprifuoco. Ma gli ospiti non hanno resistito a mostrare a parenti ed amici loro Capodanno trasgressivo, postando in rete foto e video, elementi che hanno permesso alle forze dell’ordine di rintracciarli.

“Tornassi indietro non lo organizzerei più, perché viste le polemiche — dice il direttore del resort — non ne è valsa la pena anche se stiamo facendo i salti mortali per portare avanti l’attività. C’erano un centinaio di clienti, per lo più giovani, e abbiamo fatto questo pranzo lungo per evitare la cena in camera che non avremmo potuto gestire”. “Capisco la rabbia delle persone che hanno visto i video e che hanno trascorso la giornata a casa in zona rossa. Abbiamo provato a intervenire in situazioni particolari, ma non è nemmeno facile imporsi con clienti che pagano tanto”, spiega Favalli.

Gli appuntamenti clandestini, anche se non numerosi sono comunque stati registrati in tutta la penisola. Ben 27 persone multate a Roma mentre festeggiavano la fine del 2020 in un albergo della capitale. In provincia di Foggia, una festa clandestina è costata quattromila euro di sanzioni. Quattordici le persone ascoltate per lo stesso motivo a Firenze, mentre Bologna festeggiamenti saltati per 15 persone identificate in una casa privata dopo la denuncia dei vicini.