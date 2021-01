Capo d’Orlando: occupazione suolo pubblico, esonero del pagamento fino al 31 marzo

29 Gennaio 2021 12:18

Capo d’Orlando: prorogata fino al 31 marzo 2021 l’esenzione del pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) in applicazione dell’articolo 9-ter del Decreto Ristori

Prorogata fino al 31 marzo 2021 l’esenzione del pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) in applicazione dell’articolo 9-ter del Decreto Ristori. L’esonero Cosap riguarda ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili. Le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021dovranno essere presentate la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.