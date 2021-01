Capo d’Orlando: effettuata la sanificazione di Palazzo Satellite, negativi tutti i tamponi

25 Gennaio 2021 13:56

Sono risultati negativi tutti i tamponi effettuati nello screening rivolto ai dipendenti del Comune di Capo d’Orlando in servizio presso il Palazzo Satellite di contrada Muscale, dopo la riscontrata positività al tampone rapido di una dipendente. Il Sindaco Franco Ingrillì ha disposto l’immediata sanificazione dei locali, già svolta stamattina, e i test per tutti i dipendenti. “Accogliamo con soddisfazione e con un sospiro di sollievo questo risultato e auguriamo alla nostra dipendente una prontissima guarigione – commenta il Sindaco Ingrillì – ma, al tempo stesso, invitiamo tutti alla calma e alla collaborazione. Messaggi fuorvianti inviati tramite WhatsApp o su altri social possono generare un allarmismo ingiustificato e dannoso. In questi mesi di emergenza credo che la nostra Amministrazione abbia dato dimostrazione di monitorare costantemente il territorio e di informare con trasparenza e tempestività. Continuiamo a farlo quotidianamente e rinnoviamo l’appello alla comunità orlandina al rispetto delle regole. In questo periodo delicato è fondamentale comportarsi con prudenza e non veicolare messaggi sbagliati. Ne verremo fuori solo con un’assunzione di responsabilità personale e collettiva”. Domani, martedì 26 gennaio, gli uffici comunali di Palazzo Satellite riapriranno e torneranno alla normale attività.