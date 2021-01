A Cannitello nasce l’avveniristico Residence “Le Terrazze”: una struttura ultra-innovativa con vista mozzafiato sullo Stretto [FOTO e DETTAGLI]

21 Gennaio 2021 17:56

A Cannitello, delizioso borgo in riva allo Stretto di Messina, nascono 9 meravigliosi appartamenti in una struttura di nuova costruzione con standard avveniristici e una vista mozzafiato

A Cannitello, nel cuore dello Stretto di Messina sulla sponda calabrese, sta nascendo un palazzo avveniristico e mozzafiato: si tratta di un fabbricato ultra-innovativo in una posizione strategica, nello splendido scenario di Scilla & Cariddi con una vista mozzafiato sullo Stretto e a soli 100 metri dal mare, in prossimità del lungomare Cenide e del porticciolo turistico. Il palazzo è concepito seguendo tutti gli standard abitativi più moderni e tecnologici, ed è composto da 9 appartamenti, tutti di differente metratura e ognuno con una vista panoramica unica al mondo. Ogni appartamento ha anche una grande veranda, a partire da 20 mq, per godere al massimo del clima benefico dello Stretto e di questa vista così affascinante.

Il presupposto che ha animato il progettista fin dalla genesi del progetto è stato la voglia di realizzare un immobile all’avanguardia, innovativo sia nelle scelte architettoniche formali rispetto al contesto edilizio abituale, sia nelle tecnologie costruttive mediante l’uso di materiali e tecniche moderne ma al contempo solide e collaudate. L’edificio mira a soddisfare una clientela attenta che sa valorizzare le innovazioni e cogliere il valore aggiunto che soluzioni progettuali e tecniche all’avanguardia apportano agli immobili. L’immobile è caratterizzato da infissi a grande luce, dal verde pensile, dalla libertà di configurazione degli spazi data dai sistemi costruttivi a secco per adattarsi ad uno stile di vita moderno che rendono l’edificio un elemento unico.

Per la realizzazione di queste abitazioni, i costruttori hanno utilizzato una nuova tipologia costruttiva innovativa e funzionale anche in relazione al clima del luogo. I tamponamenti esterni a secco sono stati una scelta mirata ad ottenere un involucro dalle elevate performance sia invernali che estive, leggero ed al contempo resistente e con capacità di carico elevate. A queste innovazioni tecniche si aggiunge un sistema strutturale in calcestruzzo armato snello e solai ad orditura incrociata che congiuntamente garantiscono una risposta sismica eccellente.

Nelle ultime settimane è stato ultimato il solaio del 3° piano e chiunque fosse interessato a questi appartamenti può recarsi in cantiere e visionare direttamente sul posto le varie metrature degli appartamenti disponibili, scegliendo così quale potrebbe essere il più adatto alle proprie esigenze. Gli acquirenti potranno anche scegliere eventuali modifiche, divisioni e rifiniture che rientrano nel progetto personalizzandole a piacimento. Il costo degli appartamenti è particolarmente contenuto rispetto al pregio della struttura: si parte da 128 mila euro. I pagamenti saranno personalizzati in fase di avanzamento lavori con possibilità di mutuo in base alle proprie esigenze. Per qualsiasi informazione o per sopralluoghi è possibile contattare il Gruppo Immobiliare Italcase chiamando al numero 0965817787 o tramite whatsapp al numero 3402868324, oppure recandosi presso l’Agenzia in Via Cattolica dei Greci 28d a Reggio Calabria.