19 Gennaio 2021 13:09

Candidatura De Magistris, Salvini: “Si candida in Calabria ma continua a fare male il sindaco di Napoli”

Perentoria l’analisi del leader della Lega, Matteo Salvini, sulla candidatura per le elezioni regionali in Calabria, del sindaco Luigi De Magistris. “Si candida in Calabria ma continua a fare male il sindaco di Napoli. Mancanza di rispetto sia per i cittadini napoletani che per i calabresi, ormai la fame di poltrone della sinistra non conosce limiti”, afferma il capo del Carroccio.