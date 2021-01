Calendario 2021 Formula 1, ufficiale il ritorno di Imola: ecco tutte le gare della stagione [FOTO]

12 Gennaio 2021 10:16

Calendario 2021 Formula 1, ufficializzato il ritorno di Imola: si partein Bahrain e non più in Australia, il 12 settembre c’è Monza, si chiude ad Abu Dhabi

La Formula 1 raddoppia i suoi appuntamenti in Italia. Nel calendario 2021 Formula 1 pubblicato nelle ultime ore infatti, non ci sarà soltanto il canonico appuntamento di Monza (12 settembre) ma, come accaduto nella scorsa stagione, si correrà anche ad Imola (18 aprile). L’inizio ufficiale è stato posticipato e anche la location è stata cambiata: niente Australia (spostata il 21 novembre) a causa dell’emergenza Coronavirus, si parte dal Bahrain il 28 marzo. Il terzo spot, quello del 2 maggio dopo Imola, è ancora libero ma dovrebbe essere occupato da Portimao (Portogallo). Non ci saranno Vietnam e Cina per ragioni sanitarie, nonostante quest’ultima voglia provare ad inserirsi nel finale di stagione, pandemia permettendo. Si chiude il 12 dicembre ad Abu Dhabi.