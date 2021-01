Calciomercato, gol in rovesciata e stagione da protagonista: tutti pazzi per Zaccagni! Lazio in pole, occhio a Milan e Roma

4 Gennaio 2021 17:33

Tutti pazzi per Mattia Zaccagni, il Verona rassegnato alla cessione: Lazio in pole, Milan e Roma monitorano la situazione del centrocampista

Se ci fosse ancora bisogno di una prova che certificasse la maturazione di Mattia Zaccagni, lo splendido gol in rovesciata con il quale ha deciso Spezia-Verona di ieri ha fugato ogni dubbio. A 26 anni, nel pieno della carriera, il centrocampista del Verona è pronto a fare il grande salto in una squadra che lotta per l’Europa. Il club scaligero lo sa bene e si è rassegnato alla sua cessione, complice anche la volontà del calciatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Il Verona lo valuta almeno 10 milioni, viste le diverse squadre interessate il prezzo potrebbe lievitare anche a 15, ma la priorità del club è quella di ottenere la possibilità trattenerlo fino a fine stagione anche vendendolo in questa sessione di mercato. La Lazio sembra la società attualmente più avanti, interesse indice di un possibile addio di Lui Alberto a fine stagione? Da registrare anche l’interesse di Milan e Roma, seppur più indietro rispetto ai biancocelesti.