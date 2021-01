Calciomercato Reggina, ufficiale: Gabriele Rolando è un nuovo calciatore del Bari

21 Gennaio 2021 15:13

Calciomercato Reggina, quarto movimento in uscita: il Bari ufficializza l’acquisizione di Gabriele Rolando, formula e comunicato

Era già a Bari, ma si attendeva l’ufficialità per poterlo considerare a tutti gli effetti un nuovo calciatore biancorosso. Il club pugliese, tramite una nota stampa, comunica l’acquisizione di Gabriele Rolando. La Reggina, dunque, cede l’esterno destro, uno dei protagonisti più importanti della splendida cavalcata amaranto che ha portato alla promozione in B. La formula è il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Si attende l’annuncio della Reggina, intanto qui di seguito si riporta la nota del Bari.

“SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Rolando (02 aprile 1995, Genova). Il duttile laterale difensivo è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria ed ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2014 con la maglia del Como, rendendosi protagonista della promozione in Serie B dei lariani dopo la vittoria dei play-off. Nelle tre stagioni successive il calciatore ligure veste le maglie di Matera, Latina e Palermo. Nella prima parte della stagione ’18-’19 è aggregato alla Prima Squadra blucerchiata con cui gioca anche una gara di Coppa Italia; a gennaio passa in prestito al Carpi per poi trasferirsi, nell’estate del 2019, alla Reggina con cui vincerà il campionato di Lega Pro scendendo in campo 28 volte e mettendo a segno 1 rete. Benvenuto Gabriele!”.