Calciomercato Reggina, ufficiale: Christian Dalle Mura è un nuovo giocatore amaranto

22 Gennaio 2021 17:34

Calciomercato Reggina, è ufficiale l’arrivo in amaranto del giovane difensore scuola Fiorentina Christian Dalle Mura. La nota stampa

Come ormai ampiamente annunciato, sarebbe arrivato a Reggio Calabria solo dopo aver giocato la finale di Supercoppa Primavera, disputata ieri. Adesso, e fino a giugno, Christian Dalle Mura può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Reggina, come affermato ieri dal suo tecnico Alberto Aquilani. Ufficiale il quarto movimento in entrata del club amaranto. Il giovane difensore scuola Fiorentina arriva in riva allo Stretto fino a giugno con la formula del prestito secco. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisto a titolo temporaneo del calciatore Christian Dalle Mura. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto fino al 30 giugno 2021. Indosserà la maglia numero 32″.

“Nato a Pietrasanta, comune della provincia di Lucca, il 2 febbraio del 2002, Christian approccia al mondo del calcio allo Juventus Club, scuola calcio di Marcello Lippi. Tre anni intensi, poi una parentesi al Lido di Camaiore. Viene notato dagli osservatori della Fiorentina, che decidono di portarlo in viola. E’ qui che Christian dimostra tutto il proprio valore, venendo convocato ripetutamente nelle selezioni giovanili delle Nazionali fino all’Under 19. Dall’anno scorso è in pianta stabile in prima squadra. Il suo esordio in massima serie coincide con l’ultima gara del campionato 2019/20, disputata il 2 agosto 2020 a Ferrara. Da oggi Christian entra nella famiglia amaranto. A lui va un caloroso benvenuto”.