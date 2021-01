Calciomercato Reggina, Tempestilli: “Non siamo interessati a Ceravolo, se arriva siete autorizzati a sputarmi in faccia”

7 Gennaio 2021 12:48

Le parole del direttore generale della Reggina Antonio Tempestilli ai canali ufficiali del club in merito ai rumors su Ceravolo

“Non siamo interessati a Ceravolo, se arriva a Reggio Calabria siete autorizzati a sputarmi in faccia“. Una frase chiara e sibillina, da parte del direttore generale Antonio Tempestilli ai canali ufficiali del club, ma che sembra abbastanza significativa. Fabio Ceravolo non arriva alla Reggina, fermo restando quelle che sono le dinamiche continue del mercato. Il nome dell’ex attaccante amaranto, attualmente alla Cremonese, era uscito fuori nelle ultime ore come possibile rinforzo in attacco, ruolo in cui la società si sta muovendo con insistenza. Ad “appoggiare” l’idea, il fatto che sia un calciatore reggino, rientri nella lista delle “bandiere”, abbia abbastanza esperienza e gol in questa categoria e sia stato allenato da Baroni, facendo benissimo soprattutto a Benevento.