Calciomercato Reggina, Taibi su Guarna: “Non è in uscita, ha un contratto di un anno e mezzo”

26 Gennaio 2021 15:15

Calciomercato Reggina, le dichiarazioni del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi spiazzano un po’ tutti in merito al portiere Enrico Guarna

Parole particolari quelle concesse dal direttore sportivo Massimo Taibi ai microfoni di RosaNero Live. L’ex portiere, che negli ultimi mesi aveva deciso di non concedere dichiarazioni alla stampa, ha parlato ad un portale di Palermo per smentire l’interessamento dei siciliani nei confronti di Enrico Guarna: “Nessuno mi ha chiesto Guarna, non c’è stato un contatto, né un pour parler”.

Da qui, poi, le riflessioni sul portiere, che spiazzano un po’: “Guarna non sarebbe neanche in uscita, a meno che lui stesso non ci chieda di andare a giocare da un’altra parte e ad oggi non ce l’ha chiesto. Inoltre ha ancora un contratto di un anno e mezzo con noi”. Guarna, dunque, non è in uscita, quantomeno a detta di Taibi. Eppure, dopo la scelta di Plizzari come secondo a Frosinone, la scelta di una cessione sembrava poter ricadere su di lui, anche se tra tutti e quattro (e sono troppi) Farroni non è proprio partito con la squadra sabato.