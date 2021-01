Calciomercato Reggina, nel mirino il gioiellino del Torino Simone Edera: è l’ala che serve a Baroni!

28 Gennaio 2021 19:04

Calciomercato Reggina, Simone Edera è il nuovo nome accostato agli amaranto: contatti nelle ultime ore con il Torino, la concorrenza è folta

Il calciomercato della Reggina entra nel vivo. A soli 3 giorni dal termine ultimo delle trattative in entrata per quanto riguarda i calciatori già sotto contratto, gli amaranto vagliano diversi profili utili a puntellare la rosa di mister Baroni per risalire la china di una classifica che attualmente non rispecchia le ambizioni di una piazza storica come quella di Reggio Calabria. Mister Baroni vorrebbe più qualità nello spot di ala destra, dunque il direttore sportivo Massimo Taibi si è messo alla ricerca di un calciatore che possa aggiungere pericolosità all’attacco calabrese partendo dalla fascia. Il nuovo nome accostato agli amaranto nelle ultime ore è quello di Simone Edera, gioiellino del Torino che ha da poco compiuto 24 anni.

Edera gioca nel ruolo di ala destra nel quale ama accentrarsi per liberare il suo ottimo mancino. Veloce, abile nel dribbling e dotato di buona personalità, Edera oltre a scendere in campo in Serie A con il Torino si è meritato diverse convocazioni nelle Nazionali giovanili fino all’Under 21. Sul calciatore è forte la concorrenza di diverse squadre di Serie B fra le quali, stando a quanto appreso dalla redazione di StrettoWeb, si è inserita anche la Reggina. Il suo eventuale arrivo escluderebbe quello di Okwonkwo, ala del Bologna finita in orbita amaranto negli ultimi giorni.