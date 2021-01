14 Gennaio 2021 13:30

Calciomercato Reggina, la Lega B ufficializza il trasferimento del portiere brasiliano dall’Udinese agli amaranto: si attende la nota del club

Secondo colpo in entrata per quanto riguarda il calciomercato della Reggina. La Lega B, infatti, sul proprio sito rende noto il trasferimento del portiere dall’Udinese agli amaranto a titolo definitivo. Si resta quindi in attesa dell’ufficialità da parte del club dello Stretto, attesa in giornata. L’estremo difensore occupa la casella Over lasciata libera da Lafferty due giorni fa.