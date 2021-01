22 Gennaio 2021 18:48

Calciomercato Reggina, la rosa aggiornata dopo gli ultimi movimenti di mercato: sale a 28 il numero di tesserati, ma è destinato a cambiare ancora

Ha subito ulteriori modifiche – e sarà così anche nei prossimi giorni – la rosa della Reggina dopo gli ultimi movimenti di mercato. Uscite e entrare perlopiù note da giorni, ormai, ma che non erano ancora state ufficializzate. Saluta un altro degli “IncrediBles” della scorsa stagione, Gabriele Rolando, che passa al Bari. Addio o arrivederci? Si scoprirà a giugno. E’ invece un benvenuto quello di Lakicevic e Dalle Mura. Il primo si trasferisce a titolo definitivo fino al 2022, il secondo in prestito secco dalla Fiorentina fino a giugno. Sulla base di queste ufficialità, ecco di seguito la rosa aggiornata della Reggina e – in basso – tutte le operazioni di mercato finora effettuate.

PORTIERI

Nicolas (2021)

Plizzari (2021, prestito) – Under

Guarna (2022)

Farroni (2022) – Under



DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)

Stavropoulos (2022) – Under

Delprato (2021, prestito) – Under

Dalle Mura (2021, prestito) – Under

ESTERNI



Di Chiara (2022, prestito biennale)

Liotti (2022)

Situm (2023)

Micovschi (2021, prestito) – Under

Lakicevic (2022)

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Faty (2023)

Bianchi (2021)

De Rose (2022)

Bellomo (2022)

Folorunsho (2021, prestito) – Under

Marcucci (2023) – Under

Rivas (2021, prestito con diritto di riscatto e controriscatto) – Under

ATTACCANTI

Menez (2023)

Denis (2022)

Vasic (2023)

Charpentier (2021, prestito) – Under

LEGENDA

In ROSSO i calciatori in uscita

In ARANCIONE i calciatori in bilico

In VERDE i nuovi arrivi

Tra parentesi la scadenza di contratto

TOTALE: 28 calciatori tesserati

OPERAZIONI DI MERCATO

In entrata: Micovschi (in prestito dal Genoa), Nicolas (definitivo), Lakicevic (definitivo), Dalle Mura (in prestito dalla Fiorentina)

In uscita: Peli (rientro dal prestito), Lafferty (rescissione), Mastour (in prestito al Carpi), Rolando (in prestito al Bari)