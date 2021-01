Calciomercato Reggina, il punto su entrate e uscite: porte girevoli a destra, “all in” sull’attacco

19 Gennaio 2021 11:01

Calciomercato Reggina, le novità dell’ultim’ora in entrata e in uscita con la rosa aggiornata e tutte le operazioni effettuate: “all in sull’attacco”

19 giorni sono passati e ancora una decina ne mancano alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. La Reggina, in sordina, si è mossa decisamente tanto, pur avendo concretizzato soltanto cinque operazioni: due in entrata e tre in uscita. Ma i frutti del lavoro “oscuro” potrebbero già vedersi in questa settimana, prima dell’incandescente rush finale. Le strategie, sui reparti in cui intervenire, cambiano quasi quotidianamente, anche condizionate dagli infortuni in settimana e – soprattutto – in partita, non ultime le tegole su Rivas e Charpentier.

E’ proprio per questo motivo che la società ha spostato tutte le attenzioni sul reparto offensivo, che fino alla settimana scorsa non rappresentava una priorità. Oltre all’aspetto fisico-atletico, continua comunque a palesarsi un grave problema di finalizzazione, soltanto confermato sabato contro il Lecce, per cui gli sforzi andranno a concentrarsi su un attaccante di categoria e di sicuro affidamento. Il nome caldo – ormai non è più una sorpresa – è quello di Iemmello, come confermato anche dal diretto interessato. Più di un club di Serie B su di lui, che andrà via dal Las Palmas e sta valutando la soluzione migliore. Operazione non semplice per la Reggina, che si tutelerebbe col più probabile arrivo del giovane Petrelli.

Congelate le riflessioni a centrocampo, dopo il mancato arrivo di Brlek e il recupero di Faty. Si valuta la posizione di De Rose, che potrebbe essere determinante, mentre Bellomo non dovrebbe più muoversi da Reggio Calabria, come svelato in esclusiva dalla nostra redazione la scorsa settimana. Le fasce rimangono l’altro settore su cui ci si vuole muovere con insistenza: porte girevoli a destra, con l’attesa per l’ufficialità dello svincolato Lakicevic che libera la cessione di Rolando al Bari, ma si attende anche risposta da uno tra Antonucci e Tramoni per la zona offensiva. Nessuna novità in difesa, mentre in porta il punto interrogativo è sempre tra Guarna e Plizzari. Di seguito la rosa aggiornata e completa con la scadenza di contratto di ogni calciatore, i “colori” per definirne la situazione di mercato e tutte le operazioni sinora completate.

PORTIERI

Nicolas (2021)

Plizzari (2021, prestito) – Under

Guarna (2022)

Farroni (2022) – Under



DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)

Stavropoulos (2022) – Under

Delprato (2021, prestito) – Under

ESTERNI



Di Chiara (2022, prestito biennale)

Liotti (2022)

Rolando (2022)

Situm (2023)

Micovschi (2021, prestito) – Under

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Faty (2023)

Bianchi (2021)

De Rose (2022)

Bellomo (2022)

Folorunsho (2021, prestito) – Under

Marcucci (2023) – Under

Rivas (2021, prestito con diritto di riscatto e controriscatto) – Under

ATTACCANTI

Menez (2023)

Denis (2022)

Vasic (2023)

Charpentier (2021, prestito) – Under

LEGENDA

In ROSSO i calciatori in uscita

In ARANCIONE i calciatori in bilico

In VERDE i nuovi arrivi

Tra parentesi la scadenza di contratto

TOTALE: 27 calciatori tesserati

OPERAZIONI DI MERCATO

In entrata: Micovschi (in prestito dal Genoa), Nicolas (definitivo)

In uscita: Peli (rientro dal prestito), Lafferty (rescissione), Mastour (in prestito al Carpi)