Calciomercato Reggina, oggi potrebbe essere la giornata di Montalto: il punto

25 Gennaio 2021 11:01

Calciomercato Reggina, oggi è molto probabilmente la giornata di Adriano Montalto: il calciatore ha scelto, si attende solo il Bari

Del fatto che questa sia la settimana decisiva per il mercato della Reggina, lo hanno capito anche i muri. Per tanti motivi: innanzitutto perché è l’ultima prima della chiusura effettiva e poi perché sarà quella in cui dovranno tramutarsi in concreto i tantissimi discorsi avviati in queste settimane.

Occhi puntati, e ormai è inutile anche stare a ribadirlo, sul reparto d’attacco: oggi, infatti, potrebbe essere la giornata di Adriano Montalto. I segnali degli ultimi giorni, infatti, camminano di pari passo con le conferme che arrivano da lui e dal suo entourage, come verificato anche dalla nostra redazione: il centravanti ha scelto la Reggina. Anzi, a dir la verità, lo aveva già fatto sin da quando gli era stata proposta l’ipotesi. La possibilità di giocare di più rispetto a Bari e il salto di categoria – ovviamente – lo stimolano ad accettare, come indirettamente affermato ieri dal tecnico dei biancorossi Auteri (“non ha giocato perché disturbato da alcune situazioni”). E’ però la stessa società pugliese a temporeggiare al momento, perché crede comunque in Montalto (un lusso per la Serie C) e perché vorrebbe attendere l’arrivo di un attaccante prima di liberarlo. L’impressione è che alla fine – come sempre – sia la volontà del calciatore a fare la differenza ed è per questo che oggi può essere, ripetiamo, la giornata decisiva. Non c’è assoluta certezza dei tempi solo per via delle frenetiche e improvvise dinamiche del mercato stesso, ma Montalto è più vicino che mai alla Reggina.