28 Gennaio 2021 14:34

Calciomercato Reggina, spunta un nome nuovo per il centrocampo stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio: si tratta di Marco Crimi della Virtus Entella

Attacco e centrocampo. E’ ormai evidente che siano questi due i reparti su cui la Reggina punta fino alla chiusura del mercato. Oltre alle ormai note trattative per Iemmello e Okwonwko, l’uscita di De Rose ha spostato nuovamente l’attenzione anche sulla mediana. Ieri il procuratore di Tabanelli ha svelato in esclusiva ai nostri microfoni che il giocatore del Frosinone è al momento un’idea e nulla più, ma nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Marco Crimi. Calciatore esperto (classe ’90) nato a Messina, vanta un’importante curriculum in Serie B. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, che dà l’affare addirittura per fatto. Stando così le cose, ovviamente, Tabanelli resterebbe per sempre un’idea e nulla più.