Calciomercato Reggina: Mustacchio salta sul più bello, ma c’è un nome nuovo in difesa

14 Gennaio 2021 19:23

Calciomercato Reggina: salta la trattativa tra Mustacchio e il club amaranto, ma un nome nuovo per la difesa è uscito fuori nelle ultime ore

Mustacchio non si fa più. Salta sul più bello la trattativa tra la Reggina e l’esterno destro classe ’89, in una giornata di calciomercato abbastanza proficua per il club amaranto, che ha salutato temporaneamente Mastour e ha ufficializzato l’arrivo del portiere Nicolas. Come verificato dalla nostra redazione, motivi personali e familiari alla base della scelta del calciatore di proprietà del Crotone, che per rimanere il più possibile vicino casa (è di Chiari, in provincia di Brescia) preferisce scendere di ben due categorie, dalla A alla C, categoria in cui due squadre hanno già presentato la propria offerta.

Per un calciatore che salta, un altro – sempre in entrata – è uscito fuori nelle ultime ore. E’ quello del classe 2002 Christian Dalle Mura, difensore scuola Fiorentina che potrebbe arrivare in prestito fino a giugno. Lo scrive la Gazzetta del Sud.