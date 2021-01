Calciomercato Reggina: amaranto davanti a tutti per Mustacchio, ma bisogna aspettare. Brlek salta definitivamente

10 Gennaio 2021 12:36

Calciomercato Reggina, gli ultimi aggiornamenti sui movimenti in entrata: da Nicolas a Mustacchio e Brlek passando per le uscite

Un movimento in entrata in attesa di ufficializzazione della società, ma ormai concluso con tanto di firma, e altre due almeno pronte a concludersi. La Reggina si muove senza fronzoli sul mercato, non aspettando troppo e cercando di mettere a disposizione di Baroni più uomini possibili in vista della ripresa. Oggi la squadra si è ritrovata al Sant’Agata per riprendere gli allenamenti, con gli elementi infortunati verso la via del recupero.

Sul fronte mercato, dicevamo, Nicolas e Mustacchio sono ad un passo. Riguardo quest’ultimo, la società amaranto ha sbaragliato la concorrenza di club sull’esterno destro. C’era la fila, come scritto ieri in altra pagina, ma il club del presidente Gallo è al momento davanti a tutti. Dal suo entourage arrivano aggiornamenti importanti, seppur ancora non ci si sbilanci in maniera definitiva. Mustacchio è in scadenza a giugno col Crotone, si va verso un contratto di un anno e mezzo (2022). C’è da attendere, però: l’esterno destro è infatti un Over e, se non vi saranno altrettanti Over in uscita, non potrà concretizzarsi l’operazione. Diversi i giocatori sul piede di partenza che gli faranno posto.

Su Brlek, invece, la fumata è definitivamente nera. Due giorni fa avevamo scritto in esclusiva di parti più lontane e di brusca frenata sulla trattativa, ora saltata. Il calciatore andrà all’estero, si punterà su un altro centrocampista dalle caratteristiche simili: forte fisicamente, duttile ed esperto della categoria.