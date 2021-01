Calciomercato Reggina, Micovschi è il primo rinforzo: formula e dettagli in attesa dell’ufficialità

8 Gennaio 2021 20:08

L’operazione tra Reggina e Genoa si è concretizzata nelle ultime ore

Claudiu Micovischi è il primo acquisto della Reggina in questa sessione invernale di calciomercato. “Un altro giocatore rumeno crescerà in Serie B. Micovschi difenderà i colori della Reggina sino al termine della stagione, si trasferisce con la formula del prestito dal Genoa. Buona fortuna Claudiu, siamo convinti che la stagione della consacrazione ti attende”, ha affermato il suo procuratore. L’esterno mancino quindi si aggrega al gruppo di mister Marco Baroni, darà una mano in fase offensiva visto che è in grado di adattarsi anche nel ruolo di seconda punta. Il classe ’99 si va ad aggiungere alle pedine sulla corsia di sinistra, già composta da Di Chiara e Liotti, con quest’ultimo che (come detto in precedenza) non sarà ceduto dalla società amaranto, salvo offerte irrinunciabili. Valutazioni invece sono in corso sulla fascia destra, dove Rolando potrebbe essere ceduto e quindi si potrebbe verificare qualche mossa in entrata. Con il Genoa il ds Massimo Taibi stava discutendo anche per Petar Brlek nelle ultime ore ci sarebbe stata un’improvvisa frenata, anche se .