20 Gennaio 2021 16:06

Calciomercato Reggina, altro nome nuovo sulla lista degli attaccanti in casa amaranto: è il figlio d’arte classe ’91 Gianmarco Zigoni

La Reggina e gli attaccanti, una storia destinata ad andare avanti almeno per dieci giorni, anche perché poi chiuderà il calciomercato. Gli infortuni e i limiti in fase offensiva hanno fatto cambiare strategia alla società, che adesso vuole due centravanti. Uno – Petrelli – arriverà tra qualche giorno in prestito secco dal Genoa, l’altro – il classico bomber esperto e navigato per la B – è ancora da scovare. A tal proposito, stanno pian piano iniziando ad uscire tutta una serie di nomi, tra rumors, semplici sondaggi e trattative concrete.

A quello ormai noto di Iemmello (di non semplice risoluzione) si è aggiunto ieri Riccardo Bocalon. Come specificato su queste pagine, però, si è trattato al momento soltanto di un sondaggio e nulla più. Ma l’attaccante del Venezia non è l’unico calciatore dei lagunari nel mirino della Reggina. L’altro, infatti, è Gianmarco Zigoni, di proprietà dei veneti ma in questa stagione in prestito al Novara, in Serie C. Come confermato dal suo entourage ai nostri microfoni, quello per il giocatore scuola Milan è un interesse, ad oggi, ma la società sta facendo tutta una serie di valutazioni su numerosi profili. Vuole scegliere bene e non sbagliare ancora, perché è in quel ruolo che si sono visti in questa stagione i maggiori limiti. Classe ’91, figlio d’arte, Zigoni è cresciuto tra Treviso, Milan e Genoa. E’ la classica ariete d’area molto forte fisicamente e brava nel gioco aereo.