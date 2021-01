Calciomercato Reggina, Lakicevic ha firmato: “Un onore far parte di questo club”

19 Gennaio 2021 15:37

Calciomercato Reggina: è arrivata la firma del terzo movimento in entrata del club amaranto, il terzino serbo Ivan Lakicevic

Ivan Lakicevic è un nuovo calciatore della Reggina. Il giocatore serbo ha firmato in queste ore il contratto che lo lega agli amaranto fino al 2022. Postata sui canali social la foto al momento del nero su bianco. “Da oggi sono ufficialmente un giocatore della Reggina. Ho firmato un contratto di un anno e mezzo. Sono molto felice, soddisfatto e orgoglioso di essere arrivato in un grande club, far parte della Reggina è un grande onore e privilegio”, ha scritto l’ex Genoa su Instagram ringraziando la sua famiglia. Si attende adesso l’ufficialità del club amaranto, ma è necessario prima svuotare la casella Over di un elemento prima di procedere all’annuncio.