Calciomercato Reggina, Lafferty rescinde: non è più un calciatore amaranto

12 Gennaio 2021 18:13

Calciomercato Reggina, ufficiale la rescissione con l’attaccante nordirlandese Kyle Lafferty: la nota del club amaranto

Le strade tra la Reggina e Kyle Lafferty si separano. Alla notizia, già nell’aria da settimane, è seguita pochi minuti fa l’ufficialità del club amaranto: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina – si legge – comunicano di aver raggiunto un accordo con il calciatore Kyle Lafferty per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. Ringraziando Kyle per la professionalità dimostrata, la Reggina gli augura le migliori fortune sportive”.

Il gigante nordirlandese lascia dunque Reggio Calabria dopo soli 6 mesi, con pochissime presenze all’attivo, un solo gol, diversi acciacchi fisici e viaggi avanti e indietro per via delle numerose convocazioni in Nazionale. Per lui, purtroppo, anche la tragedia legata alla perdita della sorella. Paga anche caratteristiche fisiche e tecniche che poco si confanno al gioco e all’atteggiamento di mister Baroni.