Calciomercato Reggina, cercasi goleador: accelerata per Iemmello

16 Gennaio 2021 22:20

Calciomercato Reggina, il ds Taibi è alla ricerca di una punta da regalare al tecnico Baroni: dopo l’infortunio di Charpentier è diventata una necessità

A soltanto due settimane dalla fine del calciomercato la Reggina ha necessità di trovare almeno un rinforzo per il reparto d’attacco. La gara persa nel pomeriggio di oggi contro il Lecce ha fornito indicazioni importanti alla dirigenza, che non può permettersi di non garantire al tecnico Marco Baroni un centravanti in grado di finalizzare le occasioni create. Un altro fatto importante è quello dell’integrità fisica: nel girone d’andata la squadra amaranto ha dovuto fare i conti con l’infermeria, un fattore che ha inciso tantissimo sulla classifica fino a questo punto. Come riportato da Gianluca Di Marzio negli ultimi giorni, è per questo motivo che il ds Massimo Taibi ha messo gli occhi su Pietro Iemmello, attaccante di proprietà del Benevento, attualmente in Spagna dove vesta la maglia del Las Palmas. Il Frosinone sembrava essere in vantaggio su tutte le pretendenti, tra le quale si sarebbe inserita anche la Reggina nelle ultime ore.

Una mezza conferma arriva dal Presidente del club iberico che non chiude ad una sua partenza: “Iemmello è un giocatore che ha sempre segnato 15-20 reti l’anno – ha affermato il patron Miguel Angel Ramirez su radio Ser Deportivos Las Palmas – , ma qui ha trovato tanta concorrenza e non è un leader. Ci sono giocatori che impiegano più tempo di altri ad adattarsi e alcuni devono essere lasciati andare per poter vere successo da un’altra parte”. L’identikit corrisponde al prototipo richiesto dall’allenatore, ovvero quello di un attaccante pronto e conoscitore della categoria, quindi non una giovane scommessa o un calciatore proveniente da campionati esteri. Tanti gol realizzati lo scorso anno con il Perugia, ma comunque non si dimenticano le esperienze con Pescara e Sassuolo.