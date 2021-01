Calciomercato Reggina, frenata su Brlek: parti più lontane

8 Gennaio 2021 11:51

Calciomercato Reggina, si registra una frenata sulla trattativa per portare Petar Brlek in amaranto: le parti sono più lontane

Quarto giorno di calciomercato con la Reggina sempre nel vivo, anche se al momento solo un’operazione è stata ufficializzata: l’addio con Peli. Tanti però sono i nomi già venuti fuori sia in entrata che in uscita in questi giorni, a dimostrazione che il club amaranto ben prima dell’effettiva apertura aveva iniziato a muoversi con contatti e pour parler.

Tra questi, quello relativo a Petar Brlek, centrocampista croato classe ’94 di proprietà del Genoa e l’anno scorso ad Ascoli, che fa della fisicità e della duttilità i suoi punti di forza. Sul calciatore, considerato tra coloro negli ultimi giorni molto vicini a vestire l’amaranto – con la formula del prestito più possibili opzioni di riscatto – c’è stata però una frenata, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. Le parti sono più lontane e, rispetto a qualche giorno fa, ci sono meno possibilità che l’operazione vada in porto. Il mercato, si sa, è comunque imprevedibile, non sono quindi esclusi colpi di scena in un senso o nell’altro. Al momento però sembra certo che il centrocampista non raggiungerà Reggio Calabria alla ripresa degli allenamenti della squadra prevista per domenica.