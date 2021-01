Calciomercato Reggina, è fatta per Montalto! Attaccante a Reggio entro stasera, i dettagli del contratto

26 Gennaio 2021 11:57

Calciomercato Reggina, raggiunto l’accordo con Montalto: il calciatore saluta Bari ed entro stasera sarà a Reggio Calabria

Ieri, su queste pagine, scrivevamo che sarebbe potuta essere la giornata di Montalto. Così è stato. Il calciatore aveva già scelto la Reggina sin da quando si era fatta avanti, ma aspettava soltanto l’accordo col Bari. Quest’ultimo è stato perfezionato e l’attaccante ha salutato oggi la città pugliese, con un messaggio su Instagram. “È arrivato il momento dei saluti, speravo più avanti mah… – scrive – È stato un onore indossare la maglia del Bari e giocare in uno stadio meraviglioso. Onorato di aver fatto parte di un gruppo di persone vere e uniti per lottare per un unico obiettivo . Mi hanno fatto sentire dal primo giorno uno di loro. Mi dispiace nn aver visto lo stadio pieno di tifosi e gioire insieme a loro. Grazie la Bari”.

Come appreso dalla nostra redazione, il calciatore sarà a Reggio Calabria entro stasera e firmerà il contratto che lo legherà agli amaranto fino a giugno del 2022. Si attende dunque l’ufficialità.