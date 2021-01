Calciomercato Reggina, eccone un altro: Edera è amaranto! Attaccante atteso a Reggio entro stasera

30 Gennaio 2021 10:07

Calciomercato Reggina, altro colpo chiuso dal ds Taibi: Simone Edera è già in viaggio verso Reggio, si trasferirà in prestito fino a giugno

La Reggina non si ferma più sul mercato. Dopo aver ufficializzato lo scambio Crimi-Marcucci nella giornata di ieri, ha chiuso anche per Simone Edera. Il classe ’97 del Torino ha accettato la corte degli amaranto e si trasferirà in prestito secco fino a giugno. Calciatore già in viaggio verso Reggio Calabria, in cui arriverà entro stasera, metterà la firma e verrà ufficializzato dal club. Piena, adesso, la batteria di esterni di Baroni, ma piena è anche la lista Over, con quest’ultimo colpo arrivata a 20 elementi. Due sono di troppo e dovranno essere ceduti per non rimanere fuori lista, come già scritto in altra pagina ieri.