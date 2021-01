Calciomercato Reggina, definito accordo con il Carpi per Mastour: attese novità per domani

12 Gennaio 2021 18:28

Calciomercato Reggina, un’altra operazione va verso la risoluzione: accordo definito tra Mastour e il Carpi, tutte le ultime

Giornata proficua per la Reggina in fase di calciomercato. Due ufficializzazioni sono arrivate nelle ultime ore: quella in entrata di Micovschi e quella in uscita di Lafferty, che saluta così la città dello Stretto dopo soli 6 mesi. Un’altra in uscita dovrebbe registrarsi a breve e riguarda Hachim Mastour. E’ stato infatti definito l’accordo con il Carpi, che lo acquisirà in prestito fino a giugno. C’è l’accordo di massima e, salvo intoppi, già da domani il calciatore dovrebbe raggiungere l’Emilia.

Ma se l’uscita del marocchino non comporta novità dal punto di vista dei meccanismi Under-Over, quella di Lafferty è molto importante perché libera un posto nei “grandi”, permettendo così l’arrivo di almeno uno tra Nicolas e Mustacchio. Le trattative con entrambi sono sempre aperte e vicine alla conclusione, ma è necessario sfoltire per poter procedere. Se Lafferty libera un posto, l’altro potrebbe essere liberato da Rolando, sempre conteso da diverse società tra cui Alessandria e Bari.

Definito ciò, si procederà – con logica e senza fretta – al difensore, al centrocampista e all’attaccante. Nelle ultime ore è uscito fuori il nome del difensore del Pontedera classe ’94 Luca Piana, ma secondo quanto verificato dalla nostra redazione la Reggina non avrebbe sondato il terreno per il calciatore in questa sessione di mercato, come confermato dal suo entourage ai nostri microfoni. Sfumato Brlek in mediana, si cerca sempre un’alternativa, mentre davanti i rumors sono tantissimi, da Darian Males a Sebastiano Esposito e Riviere (difficile).