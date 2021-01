Calciomercato Reggina, Chiaretti (ag. Tabanelli) a StrettoWeb: “Reggio piazza gradita, ma…”

27 Gennaio 2021 11:35

Calciomercato Reggina, le parole del procuratore di Andrea Tabanelli, Emanuele Chiaretti, ai microfoni di StrettoWeb: “Abbiamo dato la disponibilità, ma…”

E’ il mercato degli attaccanti quello su cui la Reggina si sta concentrando fortemente. Dopo l’uscita di De Rose, però, potrebbe anche muoversi qualcosina a centrocampo. Dalla trattativa con Brlek, vicina alla conclusione e poi sfumata, non si è parlato più molto del reparto mediano. Nelle ultime ore, però, è spuntato fuori il nome di Andrea Tabanelli, centrale dotato di buona tecnica e molto esperto in B, come dimostrano le importanti esperienze con Cesena, Lecce e Frosinone, con cui proprio sabato ha “giustiziato” gli amaranto con il cucchiaio a Plizzari su rigore valso il definitivo 1-1.

Per capirne di più, la redazione di StrettoWeb ha contattato il procuratore del calciatore, Emanuele Chiaretti, che ci ha spiegato come stanno le cose: “Col direttore Taibi – dice – c’è stato uno scambio di vedute per il mio assistito, ma per adesso rimane soltanto un’idea e niente più. Vediamo se potranno esserci sviluppi da qui alla chiusura del mercato, di certo noi abbiamo dato l’eventuale disponibilità, anche perché Reggio Calabria è una piazza gradita”.

Non si può dunque parlare di vera e propria trattativa ad oggi, a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, chissà però se la disponibilità del calciatore non possa cambiare le carte in tavola negli ultimi giorni.