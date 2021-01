Calciomercato Reggina, Aquilani conferma l’arrivo di Dalle Mura: “andrà a giocare in B”

21 Gennaio 2021 19:07

Il classe 2002 è pronto a diventare un calciatore della Reggina: saluterà la Fiorentina dopo la sfida in Supercoppa Primavera contro l’Atalanta

Si era detto nei giorni scorsi, adesso è arrivata la conferma. Christian Dalle Mura sarà un nuovo calciatore della Reggina. Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, durante il suo intervento alla stampa a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l’Atalanta, ha rilasciato una frase relativa al difensore classe 2002: “qualcuno dei ragazzi andrà via in questa sessione di calciomercato, ma ho chiesto loro di lasciare un segno. Ad esempio Dalle Mura, è voluto rimanere per questa partita e vuole godersela, presto andrà a giocare in Serie B coi grandi”. Il 18enne nativo di Pietrasanta è una promessa del calcio italiano, ha già diverse presenze con le selezioni nazionali giovanili, andrà nelle prossime ore ad aggiungersi al pacchetto arretrato a disposizione di mister Marco Baroni.