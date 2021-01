Calciomercato Reggina: amaranto scatenati, ma occhio agli esuberi. Il punto tra entrate e uscite e la rosa aggiornata

29 Gennaio 2021 18:04

Calciomercato Reggina, ultimi giorni di fuoco in casa amaranto: tanti nomi nuovi, ma occhio agli esuberi. Il punto tra entrate e uscite

Qualche giorno fa l’avevamo definita una settimana di fuoco sul mercato per la Reggina. Anche perché è l’ultima prima della chiusura nonché l’ultima possibilità per intervenire prima della prossima estate, a stagione conclusa e ad obiettivi centrati (si spera). Alla rivoluzione nel reparto offensivo, però, negli ultimi giorni è seguito un intervento massiccio pure a centrocampo. Ma questo rischia solo di creare un po’ di confusione per i tanti nomi accostati al club, anche perché bisogna tener conto – questo è sempre bene ribadirlo – alla lista Over, quest’ultima al momento totalmente piena, anche oltre gli slot disponibili.

Innanzitutto, per fare chiarezza, pubblichiamo qui di seguito l’organico completo ruolo per ruolo (includendo Petrelli, difatti nuovo calciatore nonostante manchi l’ufficialità) e con tanto di scadenza di contratto.

PORTIERI

Nicolas (2021)

Plizzari (2021, prestito) – Under

Guarna (2022)

Farroni (2022) – Under



DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)

Stavropoulos (2022) – Under

Delprato (2021, prestito) – Under

Dalle Mura (2021, prestito) – Under

ESTERNI



Di Chiara (2022, prestito biennale)

Liotti (2022)

Situm (2023)

Micovschi (2021, prestito) – Under

Lakicevic (2022)

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Faty (2023)

Bianchi (2021)

Bellomo (2022)

Folorunsho (2021, prestito) – Under

Rivas (2021, prestito con diritto di riscatto e controriscatto) – Under

Crimi (2022)

ATTACCANTI

Menez (2023)

Denis (2022)

Vasic (2023)

Charpentier (2021, prestito) – Under

Montalto (2022)

Petrelli (2021, prestito, ma si attende ufficialità) – Under

LEGENDA

In ROSSO i calciatori in uscita

In ARANCIONE i calciatori in bilico

In VERDE i nuovi arrivi

Tra parentesi la scadenza di contratto

TOTALE: 29 calciatori tesserati

OPERAZIONI DI MERCATO

In entrata: Micovschi (in prestito dal Genoa), Nicolas (definitivo), Lakicevic (definitivo), Dalle Mura (in prestito dalla Fiorentina), Montalto (definitivo), Crimi (definitivo) Petrelli (in prestito dal Genoa, ma si attende ufficialità)

In uscita: Peli (rientro dal prestito), Lafferty (rescissione), Mastour (in prestito al Carpi), Rolando (in prestito al Bari), De Rose (definitivo), Marcucci (in prestito biennale alla Virtus Entella)

L’analisi tra entrate e uscite: in arrivo gli Over, ma senza uscite tanti rischiano di rimanere fuori lista

I calciatori tesserati sono adesso 29, un numero già di per sé importante. Ma il rischio principale non è questo, come scritto sopra, quanto quello dei troppi Over presenti in rosa. Al momento, i tre arrivi “esperti” Nicolas, Lakicevic e Montalto hanno sostituito i partenti Lafferty, Rolando e De Rose, lasciando il numero degli Over invariato, cioè 18. A ogni nuovo arrivo non Under dovrà fare quindi spazio un’uscita. E ad oggi la situazione legata ai partenti è abbastanza intricata. L’arrivo di Crimi ha portato questo numero a 19, uno oltre il regolamento, complicando le cose. Ne deve uscire uno, almeno, altrimenti sarà fuori lista.

Portieri e difensori. La scelta di Plizzari come secondo a Frosinone sembrava potesse essere un segnale in merito alla partenza di Guarna, ma qualche giorno fa il ds Massimo Taibi ha smentito una possibile cessione. A questo punto l’attenzione si sposta su Farroni, sempre ben consapevoli che quattro portieri in organico sono oggettivamente tanti. Certo, a rigor di logica sembrerebbe più normale la permanenza di Farroni, sia perché Under sia perché giovane e potenzialmente “futuribile”. In difesa, sei centrali a giocarsi due posti. Loiacono, Cionek e Gasparetto destri, Stavropoulos, Rossi e Dalle Murra sinistri. Anche qui almeno uno è di troppo e a contendersi l’uscita sono Gasparetto e Rossi, sia perché Over sia perché in fondo nelle gerarchie. Da specificare, come scriviamo da settimane su queste pagine, che il primo non ha effettivamente mai ricevuto messaggi dalla società di trovarsi un’altra squadra.

Esterni. Delprato-Lakicevic terzini destri, Di Chiara-Liotti terzini sinistri e poi Situm, Micovschi, Rivas, Menez (che possono giocare ovunque) con le possibili new entry Edera e Okwonkwo (che può fare anche la prima punta). Anche qui c’è affollamento, ma è da considerare che tanti di loro possono ricoprire più ruoli e fornire quindi un ventaglio di alternative importanti a Baroni.

Centrali. Bellomo è da considerare all’interno di questo “calderone”, l’arrivo di Crimi (scambio con Marcucci, che però è Under) e quello possibile di Edera lo tagliano sempre più fuori dalle gerarchie di Baroni. Non è detto che parta, ma è probabile che finisca ultimo nelle idee del tecnico in caso di permanenza. Il centrale dell’Entella si va invece ad aggiungere a Crisetig, Faty, Bianchi e Folorunsho. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Rocca, ma è un altro Over e rappresenterebbe un rebus ulteriore in fase di trattative e di organico.

Attaccanti. Anche qui la sfida è bella tosta. Montalto potrebbe prendersi la scena da titolare. Le alternative sono Petrelli, Denis e Charpentier, ma quest’ultimo dovrebbe tornare a Genova, a maggior ragione in caso di arrivo – oltre a Edera – di Okwonkwo (Under), che può fare anche il riferimento centrale. Vasic è ormai fuori dai piani da tempo e sarebbe tra i seri candidati a finire fuori lista in caso di permanenza.

Conclusioni e riflessioni

Non considerando Petrellli ed eventualmente Okwonkwo, due Under, gli arrivi di Crimi ed Edera significano almeno due uscite, ovvero due tra Guarna, Rossi, Gasparetto, Bellomo e Vasic. Ma, come detto, per portiere e difensore ex Ternana al momento va fatto un discorso diverso. Qualora nessuno uscirà, due di loro rimarranno ad allenarsi al Sant’Agata da soli, sotto contratto con gli amaranto ma non utilizzabili per regolamento. Una brutta gatta da pelare che la società vorrebbe evitare, ma è corsa contro il tempo per trovare soluzioni.