19 Gennaio 2021 13:11

Calciomercato Reggina, sondaggio per l’attaccante del Venezia a segno qualche settimana fa al Granillo: potrebbe essere il “piano B”

Attenzioni tutte spostate sull’attacco. Lo abbiamo scritto nel riepilogo di calciomercato legato alle operazioni della Reggina. Si sarebbe intervenuto nel reparto avanzato, ma fino a qualche giorno fa non era la priorità. Ora, invece, il club amaranto ha fretta di muoversi e non solo con un elemento. Vicino ormai Petrelli, l’altro obiettivo è un centravanti Over, esperto, affidabile, di categoria, alla luce degli infortuni a Rivas e Charpentier e ai continui problemi di finalizzazione della squadra di Baroni.

Il nome forte è sostanzialmente uno, su cui si sono intensificati i contatti con il Benevento (detentore del cartellino) e non solo: Pietro Iemmello. Lui stesso ha confermato, ma non è una situazione di facile risoluzione anche per via della concorrenza sul calciatore nato a Catanzaro. La Reggina, dal canto suo, sa bene che – se attaccante importante dovrà essere – deve aver pronto un piano B nel caso in cui Iemmello saltasse. A tal proposito, un nome nuovo è uscito fuori nelle ultime ore, un ritorno di fiamma: Riccardo Bocalon. Attualmente a Venezia, ha segnato anche al Granillo nella gara che ha sancito l’esonero di Toscano ed era stato cercato già altre volte in passato dal club amaranto. Classe ’89, vanta tantissimi gol tra B e C.

Da specificare, tuttavia, che al momento si tratta solo di un sondaggio, come confermato dalla nostra redazione tramite il suo entourage. Come detto, infatti, la Reggina ha fretta e si sta quindi muovendo su più fronti per evitare di restare “scoperta”.