8 Gennaio 2021 22:28

Calciomercato Reggina: l’agente del portiere Nicolas, Joao Santos, ha parlato dei suoi assistiti, tra cui l’obiettivo degli amaranto

La Reggina sonda il mercato alla ricerca di un portiere esperto. Sarà uno dei ruoli in cui si interverrà sicuramente e in maniera importante. Qualche nome è già uscito, tra cui quello del brasiliano Nicolas, di proprietà dell’Udinese. Il suo procuratore, Joao Santos – agente tra gli altri del metronomo della Nazionale Jorginho – è intervenuto a Tuttomercatoweb per parlare dei suoi assistiti. “Quale futuro per Nicolas? È in scadenza con l’Udinese – ha detto – e vorremmo rinnovare. C’è stato un sondaggio della Reggina e fa piacere. È una squadra importante, di tradizione. Ci ha pensato anche la Ternana. Ma per ora soltanto sondaggi”.