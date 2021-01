Calciomercato Napoli, Marsiglia interassato a Milik: possibile scambio con Thauvin

2 Gennaio 2021 16:45

Calciomercato Napoli, il Marsiglia mostra interesse per Arek Milik: troppi i 15 milioni chiesti da De Laurentiis, possibile lo scambio con Thauvin

Il calciomercato del Napoli ruota intorno al nodo Milik. Aurelio De Laurentiis ne ha fatto una questione di principio: l’attaccante polacco non si muove per meno di 15 milioni, nonostante il contratto in scadenza in estate e la possibilità di accordarsi a zero con qualsiasi società. Il Napoli vuole correre il rischio. Milik interessa a diverse squadre: in Italia piace a Juventus e Roma, all’estero Atletico Madrid e Marsiglia hanno fatto un sondaggio. Nessuno vuole accontentare le richieste economiche del Napoli, ma i francesi potrebbero mettere sul piatto Florian Thauvin, talentuoso esterno anch’esso in scadenza di contratto. Uno scambio fra due ‘grane’ che potrebbe far felici entrambe le società. Su Thauvin, in vista dell’estate, è stato registrato anche l’interessamento del Milan per un colpo a parametro zero.