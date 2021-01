Calciomercato Milan, occhi su due gioiellini francesi: Simakan per la difesa, Konè per il centrocampo

4 Gennaio 2021 18:18

Calciomercato Milan, interesse per due giovani calciatori francesi: Mohamed Simakan per la difesa, Kouadio Konè per il centrocampo

Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Con l’apertura ufficiale della sessionedi mercato invernale, i rossoneri sono alla ricerca di alcuni profili utili a puntellare una rosa che è già andata ben oltre le aspettative di inizio stagione e sogna lo scudetto. Le, poche, difficoltà emerse in stagione sono relative alla mancanza di ricambi in alcuni reparti. Se il discorso vice-Ibra non smebra prioritario, viste le prestazioni di Rafael Leao, quelle di un centrale di riserva e di un vice Kessiè sembrano invece degne di maggior attenzione. Il reparto arretraro numericamente è completo, ma Duarte e Musacchio sono fuori dal progetto Pioli, mentre il giovane Kalulu, pur avendo ben figurato, potrebbe beneficiare di un periodo di rodaggio più ampio in primavera. Il nome che il Milan valuta per la difesa è quello di Mohamed Simakan, centrale classe 2000 dello Strasburgo, già alla seconda stagione fra i grandi, che a dispetto dell’età mostra già carattere e buone qualità difensive.

Sempre dalla Francia potrebbe arrivare un centrocampista che andrebbe a ricoprire un reparto che vede appena 4 calciatori per due posti, l’ultimo dei quali, Rade Krunic, gioca adattando la sua naturale posizione di trequartista con risultati piuttosto altalenanti. Il nome che stuzzica l’interesse dei rossoneri in questo caso è quello di Kouadio Konè, centrocampista classe 2001 del Tolosa, giovane centrocampista dotato di una grande struttura fisica (alto 1.86 m) e di una discreta qualità con la palla fra i piedi. Due profili giovani e talentuosi che rispondo all’identikit ricercato dai rossoneri.