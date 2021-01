Calciomercato Juventus, idea Papu Gomez: prende piede l’ipotesi di uno scambio con Bernardeschi

5 Gennaio 2021 10:37

Calciomercato Juventus, interesse per Papu Gomez: prende piede l’ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi che piace all’Atalanta

Nome nuovo nel calciomercato della Juventus. Anche i bianconeri entrano ufficialmente in corsa per Papu Gomez, destinato a lasciare l’Atalanta nonostante un timido tentativo di ricucire i rapporti con la società. Seppur scusatosi con i presidente Percassi, l’argentino è comunque sul mercato: la ‘Dea’ è pronto a cederlo per una decina di milioni, lui tutto sommato, accetterebbe volentieri le lusinghe di una big italiana. La Juventus, sempre attenta alle occasioni di mercato, starebbe pensando ad un possibile scambio con Federico Bernardeschi, esterno ex Fiorentina che non è mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli in bianconero. Un trasferimento all’Atalanta permetterebbe a Bernardeschi maggior minutaggio in ottica di una possibile convocazione all’Europeo. L’intoppo principale alla chiusura della trattativa sono i 4 milioni di ingaggio ai quali Bernardeschi dovrà rinunciare, almeno in parte, in caso di passaggio all’Atalanta.