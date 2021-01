Calciomercato Juventus, possibile ritorno in attacco: occhi su Quagliarella e Llorente

5 Gennaio 2021 12:43

Calciomercato Juventus, per lo slot di quarta punta si pensa ad un possibile ritorno: occhi su Fabio Quagliarella e Fernando Llorente

Inizia il calciomercato e la Juventus sembra intenzionata a puntellare il reparto offensivo. Troppo pochi 3 attaccanti di ruolo per 3 competizioni, specialmente vista la forma altalenante di Dybala. Andrea Pirlo dopo il match con l’Udinese aveva parlato timidamente di Giroud, ma il bomber francese si è detto legato al Chelsea nel prossimo futuro. Lo slot di quarta punta va occupato con un attaccante low cost che non abbia grosse pretese di titolarità, una sorta di punta d’emergenza ma che sappia farsi trovare pronto. Gli ultimi rumor di mercato parlano di due possibili ritorni: quello di Fabio Quagliarella o quello di Fernando Llorente.

Per quanto riguarda il primo, la situazione è legata all’età e alle motivazioni: Quagliarella ha 38 anni ed è fortemente legato alla Sampdoria con la quale potrebbe decidere di rinnovare il contratto in scadenza e probabilmente concludere la carriera in blucerchiato. Per Llorente la situazione è differente, al Napoli ha trovato poco spazio e farebbe volentieri le valigie. Il problema dello spagnolo è il lungo periodo di inattività: per rivederlo al top potrebbe volerci un po’ di tempo in più.