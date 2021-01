23 Gennaio 2021 11:27

Calciomercato Atalanta, ad un passo l’addio di Papu Gomez: il trequartista argentino vicino al trasferimento in Liga al Siviglia

Dopo presunte risse con Gasperini, rapporti scesi al minimo storico e un’ormai certa esclusione dal progetto, confermata dal fatto che non ha più visto il campo, Papu Gomez è pronto a lasciare l’Atalanta. Un addio amaro per quello che è stato il capitano e il leader tecnico e carismatico di una squadra che negli ultimi anni ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo trasformandosi da piccola realtà a giovane big in grado di sfidare le grandi d’Italia e d’Europa. Proprio a causa del suo nuovo ‘status’ l’Atalanta ha posto un’unica condizione relativa alla cessione del trequartista argentino: nessun regalo ad una diretta concorrente per gli stessi obiettivi in Serie A. Esclusa dunque la pista interna, la cessione del Papu Gomez sarà effettuata all’estero. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’addio è ormai molto vicino: il Siviglia avrebbe convinto l’Atalanta con un’offerta che si aggirerebbe fra i 5 e i 6 milioni più bonus che potrebbero far lievitare la cifra fino ad altri 2 milioni.