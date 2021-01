Calcio: il Napoli riparte grazie a Elmas e Politano, Parma battuto 2-0

31 Gennaio 2021 20:10

Napoli, 31 gen. – (Adnkronos) – Il Napoli si lascia alle spalle il ko di domenica scorsa a Verona e tra le mura amiche dello stadio ‘Maradona’ supera 2-0 il Parma risalendo al quarto posto in classifica agganciando Roma e Lazio a quota 37. A decidere il match i gol di Elmas al 32′ e Politano all’82’ che condannano gli emiliani al ko e li lasciano fermi al penultimo posto con 13 punti.

Sin dalle prima battute è chiaro il copione del match con i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti attenti in difesa e pronti a ripartire. Al 4′ ci prova Insigne dalla distanza: pallone deviato in calcio d’angolo. Cinque minuti dopo ancora il capitano azzurro con un destro a giro dal limite dell’area parato dall’ex Sepe. Questo tentativo dell’attaccante napoletano resterà l’unico tiro in porta della prima mezz’ora.

Al 32′ Elmas sblocca il match con un’azione personale. Il centrocampista macedone salta due avversari e batte Sepe firmando il suo terzo centro in Serie A. Nel finale della prima frazione partenopei vicini al raddoppio: Petagna crossa per Lozano, piatto destro al volo del messicano con il pallone che sfiora il palo.