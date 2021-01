Calcio a 5, la Siac Messina perde a Viggiano: domenica nuova trasferta a Regalbuto

29 Gennaio 2021 10:32

Calcio a 5, racconto e tabellino del match che ha visto la Siac Messina soccombere a Viggiano col punteggio di 10-5

La Siac Messina ci ha provato sul campo dell’Orsa Viggiano, ma l’esito è stato ancora una volta negativo. I biancazzurri sono usciti, infatti, battuti per 10-5 nel recupero del campionato di serie A2 di calcio a 5. I lucani adottano fin dall’inizio del match la tattica del “portiere di movimento” e creano alcune buone occasioni, ma sono i peloritani a sbloccare all’8’ il punteggio con il tiro dalla propria area del brasiliano Gabriel Barbosa, che coglie Boschiggia fuori dai pali. L’illusione del vantaggio dura pochi secondi, poiché i padroni di casa ristabiliscono subito la parità grazie alla deviazione di Grossi. Arriva poi la doppietta di Lucchesi che ribalta la situazione (3-1).

L’avvio della ripresa vede i locali andare a bersaglio con Contini e Silon, mentre la rete del peloritano Francesco Corrieri serve a ridurre le distanze (5-2). Nei restanti minuti, si susseguono gol ed azioni offensive su entrambi i fronti. L’Orsa Viggiano va a segno altre cinque volte, tre sono, invece, le marcature dei messinesi, siglate da Nanni Piccolo, che centra pure una traversa, Andrea Nicolosi e Walter Giordano su tiro libero. Per Giordano si tratta della settima realizzazione stagionale. Domenica 31 gennaio, la Siac affronterà in trasferta (inizio ore 16) il Regalbuto nella terza giornata di ritorno; all’andata successo ennese al “PalaMili” (2-7).

TAB. ORSA VIGGIANO-SIAC MESSINA 10-5 (p.t. 3-1)

Marcatori: 8’ Barbosa; 9’, 6’ st e 9’ st Grossi; 13’ e 14’ Lucchesi; 1’ st e 3’ st Contini; 2′ st, 5’ st e 19’ st Silon; 3′ st Corrieri; 7′ st Piccolo; 11′ st Nicolosi; 15′ st Giordano.

Orsa Viggiano: Boschiggia, Petragallo, Rispoli, Zancanaro, G. Siviglia, Grossi, Ambrosio, Paolicelli, Brancale, Lucchesi, Contini, Silon. All. Cesare Rispoli.

Siac Messina: Venuto, Colavita, Capillo, Nicolosi, D’Angelo, Barbosa, Corrieri, D’Urso, Giordano, Piccolo, Zappalà, Russo. All. Salvatore D’Urso.

Arbitri: Dimundo di Molfetta e Galasso di Avellino (cronometrista Coviello di Potenza).

Programma partite 14^ giornata del campionato di serie A2 (girone D): Città di Melilli-Bernalda; FF Napoli-Bovalino (10 febbraio); Futsal Polistena-Cataforio; New Taranto-Gear Piazza Armerina; Città di Cosenza-Orsa Viggiano (9 febbraio); Regalbuto-Siac Messina