Calcio a 5, torna in campo la Siac Messina: l’insidia Città di Melilli per cominciare il 2021

7 Gennaio 2021 17:56

La partita, che comincerà alle ore 16.00, è valida per l’undicesima giornata del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5

Il 2021 della Siac Messina si aprirà sabato 9 gennaio in casa del quotato Città di Melilli. La partita, che comincerà alle ore 16.00, è valida per l’undicesima giornata del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5. La squadra biancazzurra cercherà di fornire una buona prestazione sul campo di una delle compagini maggiormente attrezzate per occupare le posizioni di vertice, nonostante un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Tra i peloritani, che si sono allenati con lodevole impegno al “PalaRescifina”, debutterà il 26enne laterale brasiliano Gabriel Cesar Barbosa Malveira, mentre salteranno l’appuntamento: il capitano Nanni Piccolo, che sconterà un turno squalifica, l’infortunato Andrea Nicolosi e l’indisponibile egiziano Ahmed Abdelbaky.

“Ci attende un impegno difficile contro un’avversaria forte in tutti i reparti e con stranieri di valore in rosa – dichiara il tecnico Salvatore d’Urso – noi ci presenteremo dopo oltre un mese senza partite ufficiali per via del covid-19 e con diversi under in distinta, prodotti del vivaio. L’organico non è, purtroppo, completo e, così, diventa complicato fare assimilare ai ragazzi determinati meccanismi di gioco e tattici”. Dirigeranno il match i signori Massimo Seminara e Marco Lupo di Palermo (cronometrista Michele Corrado Schillaci di Enna). Confermato, infine, il recupero di mercoledì 13 a Bernalda; sarà il primo dei ben cinque in programma per la Siac, che ha disputato, fin qui, la metà delle gare in calendario.

Gli incontri dell’11^ giornata del girone D: Città di Melilli-Siac Messina; Bernalda-Bovalino; Cataforio-Orsa Viggiano; Futsal Polistena-FF Napoli; Regalbuto-Gear Piazza Armerina; Taranto-Città di Cosenza.