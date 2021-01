Calcio a 5, non basta una buona prova alla Siac Messina: sconfitta per 5-2 a Melilli

9 Gennaio 2021 20:35

Calcio a 5, la Siac Messina perde per 5-2 in casa del Melilli: racconto e tabellino del match

Trasferta senza punti per la combattiva Siac Messina, superata, nonostante una buona ed orgogliosa prestazione, dal quotato Città di Melilli per 5-2 nella partita dell’11^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5.

Padroni di casa pericolosi in avvio di gara con i tentativi di Monaco, Bocci e Tarantola, ma i peloritani Walter Giordano e Salvatore D’Urso rispondono senza timori reverenziali. Con il trascorrere dei minuti, il Città di Melilli aumenta, però, la pressione e, dopo alcuni ottimi interventi sfoderati da Federico Venuto, sblocca il punteggio al 9’ grazie alla spettacolare staffilata al volo di Chalo e raddoppia subito con Bocci (10’). Nel palpitante finale di tempo, arrivano il tris del talentuoso Rizzo e la rete di Giordano, che riduce le distanze (3-1).

Siac più volte vicina al gol ad inizio ripresa, quando Giordano colpisce il palo da favorevole posizione, poi Barbosa e D’Urso peccano della necessaria precisione al tiro. Dall’altra parte, Bocci e Zanchetta impegnano Venuto, strepitoso nell’opporsi, mentre è il legno a negare il bersaglio grosso alla conclusione di Monaco. Gli ospiti adottano coraggiosamente la tattica del “quinto di movimento” e vengono premiati al 10’, quando Giordano firma la doppietta personale (3-2). Al 13’ secondo giallo per D’Urso e due pali di fila per il Città di Melilli su altrettanti tiri liberi. Con l’uomo in più, Zanchetta va a segno (15’) e poi, ristabilita la parità numerica in campo, chiude i conti, realizzando il definitivo 5-2 (17’). Mercoledì è in programma, infine, il recupero Bernalda-Siac Messina.

CITTA’ DI MELILLI-SIAC MESSINA 5-2 (3-1 p.t.)

MARCATORI: 9’ Chalo; 10’ Bocci; 18’ Rizzo; 19’ e 10’ st Giordano; 15’ st e 17’ st Zanchetta.

CITTA’ DI MELILLI: Fiore, Failla, Monaco, Chalo, Rizzo, Everton Batata, Bocci, Parisi, Zanchetta, Tarantola, Spada, Bruno. All. Everton Batata.

SIAC MESSINA: Venuto, L. Colavita, A. Colavita, D’Emilio, Farinella, Barbosa Malveira, Corrieri, D’Urso, Giordano, Capillo, Zappalà, Santoro. All. Salvatore D’Urso.

ARBITRI: Seminara e Lupo di Palermo (cronometrista Schillaci di Enna).

NOTE: espulso al 13’ st D’Urso per doppia ammonizione.