Calcio a 5, che batosta per la Siac Messina: perde 10-0 contro la Pirossigeno Città di Cosenza

16 Gennaio 2021 22:13

Calcio a 5, pesante batosta per la Siac Messina a Cosenza: controla Pirossigeno finisce 10-0

Ancora una pesante sconfitta rimediata dalla Siac Messina, che ha perso sul campo del Pirossigeno Città di Cosenza con il punteggio di 10-0 nella gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. Sul parquet del “PalaFerraro”, i silani passano in vantaggio al 2’, quando Rosato “bagna” il debutto in rossoblù indirizzando subito la sfera in fondo al sacco. Raddoppio di Grandinetti con un destro ad incrociare (7’). Ahmed Abdelbaky prova a dimezzare le distanze, ma il suo tiro da fuori viene intercettato dal portiere. I padroni di casa triplicano grazie alla staffilata sotto l’incrocio di Tusar. Nel finale di tempo, i peloritani adottano la tattica del “quinto di movimento”, ma sono sfortunati sul doppio palo centrato dalla conclusione di Nanni Piccolo. Lo scatenato Grandinetti firma la doppietta personale in avvio di ripresa (4-0). Impinguano poi il bottino: Rosato, Marchio, Fedele, Poti ancora Grandinetti e Canonaco. Sull’altro fronte, Antonino D’Angelo spreca due favorevoli occasioni per realizzare almeno il “gol della bandiera”.

PIROSSIGENO CITTA’ DI COSENZA-SIAC MESSINA 10-0 (3-0 p.t.)

Marcatori: 2’ e 6’ st Rosato; 7’, 1’ st e 18’ st Grandinetti; 10’ Tusar; 10’ st Marchio; 15’ st Fedele; 17’ st Poti; 19’ st Canonaco.

Pirossigeno Città di Cosenza: Del Ferraro, Rodriguez, Grandinetti, Tusar, Rosato, Canonaco, Fedele, Gonzalez, Piromallo, Marchio, Gallo, Savuto. All. Leo Tuoto.

Siac Messina: Venuto, Colavita, Barbosa Malveira, Piccolo, D’Urso, D’Angelo, Capillo, Corrieri, Giordano, Abdelbaky, Aricò, Russo. All. Salvatore D’Urso.

Arbitri: Pezzuto di Lecce e Fiorentino di Molfetta (cronometrista De Luca di Paola).

RISULTATI 12^ GIORNATA SERIE A2 (girone D): Taranto-Bovalino rinv.; Bernalda-Cataforio 2-2; Regalbuto-FF Napoli 2-7; Città di Melilli-Gear Piazza Armerina 6-2; Futsal Polistena-Orsa Viggiano 5-2; Città di Cosenza-Siac Messina 10-0.

CLASSIFICA: FF Napoli 30; Futsal Polistena 22; Città di Melilli 18; Città di Cosenza 16; Regalbuto 15; Taranto 13; Gear Piazza Armerina 12; Orsa Viggiano 11; Bernalda 10; Bovalino 7; Cataforio 4; Siac Messina 0.