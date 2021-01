Calcio a 5, altro nuovo acquisto per la Reggio Fc: ufficiale l’arrivo di Demetrio Crisalli

3 Gennaio 2021 19:48

Calcio a 5, altro nuovo arrivo per la Reggio Fc: ufficializzato l’acquisto di Demetrio Crisalli

La Reggio FC continua la campagna di rafforzamento del proprio organico in vista della ripresa del campionato e, dopo avere ufficializzato l’arrivo di Campolo, mette nero su bianco anche con Demetrio Crisalli.

Per il laterale, classe ’93, si tratta di un ritorno, lui che da luglio si era accordato con il Polistena in A2, ma per motivi lavorativi la nuova avventura con i pianigiani non è neppure iniziata. In passato ha indossato le maglie di Fata Morgana, Gallinese, Gallico e Futura.

CRISALLI – “Con il presidente Girella e con il direttore Politi c’è un grande rapporto di amicizia e stima reciproca – dice. – Ho già fatto parte di questa rosa in passato e sono contento di poter condividere nuovamente lo spogliatoio con i miei compagni. Con mister Tamiro siamo stati compagni sia alla Gallinese sia qui alla Reggio FC e so che anche lui ha spinto molto per il mio arrivo. Cercherò di ripagare la fiducia sul campo, non vedo l’ora di iniziare”.

La dirigenza è al lavoro per chiudere altre trattative e a stretto giro di posta sono attese nuove ufficialità.